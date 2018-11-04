الحديث الذي دار بين لاعبي برشلونة خلال لقاء فيانكو

نواف السالم(صدى):

فاز نادي برشلونة الإسباني على مضيفه رايو فاليكانو، بثلاثية لهدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني على ملعب تيريزا ريفيرو.

وخلال فترة الاستراحة دار حوار بين لاعب خط وسط برشلونة أرتورو فيدال ولاعب الوسط التشيلي بإدارة الأمور بشكل أفضل، مع التغييرات التي قام بها المدرب ليصبح لديهم ثلاثة لاعبين في المقدمة و تحقيق الفوز .

جدير بالذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بينما يحتل رايو فاليكانو المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 6 نقاط.