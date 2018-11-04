شركة ” ITPC ” وشركة “ STS ” تعلنان عن شراكة استراتيجية

فيصل العنزي(صدى):

أعلنت كل من شركة “IPTC” الاستشارية السويسرية العالمية في مجال نظام معالجة وإدارة البيانات (SAP)، وشركة الخدمات الفنية للكمبيوتر “STS” الرائدة في تقديم حلول نظم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تأسيس شراكة استراتيجية بينهما بهدف تعزيز استخدام نظام SAP لإدارة البيانات عبر منصة Azure للحوسبة السحابية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدعم من شركة مايكروسوفت، وذلك من خلال تقديم الدعم للعملاء في المنطقة وخدمات إدارة المشاريع.

وتعتبر هذه الشراكة مع شركة “STS” فرصة هامة لشركة “ITPC” لتوسيع تواجدها بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وامتداد هذا التوسع ليشمل أجزاءً أخرى من العالم في الفترة المقبلة، كما ستستفيد شركة “ITPC” أيضاً من خبرة شركة “STS” وتاريخها وعلامتها التجارية المعروفة في المنطقة، الأمر الذي سوف يتيح للعملاء الاستفادة من خبرات الشركة في مجال استخدام نظام (SAP) عبر منصة (Azure) للحوسبة السحابية، بالإضافة إلى خبراتها بنظام (SAP) لإدارة البيانات.

وتعليقا على هذه الشراكة، صرح السيد “فينسينزو بوش” المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة “ITPC” قائلاً:

“نحن نؤمن بأن شركة “STS” هي الشريك المناسب لتوسيع نطاق خدماتنا في منطقة الشرق الأوسط، حيث أن معرفتهم العميقة بخدمات البنية التحتية لمايكروسوفت والخبرات التي يتمتعون بها في هذا السوق هو ما كنا نبحث عنه تماماً. إننا بتعاوننا مع شركة “STS” أصبح لدينا الآن فريق محلي قادر على تعزيز وزيادة المبيعات في الدول العربية، وتقديم الدعم للعملاء وإدارة المشاريع على الأرض بالمواقع المختلفة.

وفي الوقت نفسه، فإنه شركة “STS” سوف تستفيد من استشاريي شركة “ITPC” المعتمدين والمتخصصين في نظام (SAP) لإدارة البيانات، وخبراتها العميقة في مجال استخدام نظام (SAP) عبر منصة (Azure) للحوسبة السحابية، حيث أن مشاريع إدارة البيانات باستخدام نظام (SAP) يتم تصميمها وتنفيذها وفقاً للقواعد المعتمدة وتتبع أفضل الممارسات التي تم تطبيقها في العديد من المشاريع السابقة بما يتلاءم مع تطور متطلبات العملاء والسوق، لذلك فإن شركة “ITPC” تضمن تقديم أعلى درجات الجودة لحلول نظام (SAP) لدعم العمليات الإدارية لعملائها بشكل فعال وموثوق”.

ومن جانبه علق السيد كمال المصري، المدير العام لشركة “STS” في المملكة العربية السعودية قائلاً: “إنه لمن دواعي سروري أن أعلن عن الشراكة بين شركة “STS” وشركة “ITPC”، حيث أننا في شركة “STS” نسعى دائماً لتوفير أحدث التقنيات للمنطقة، والاستفادة من التطور في الحلول القائمة على الحوسبة السحابية، ويأتي ذلك في الوقت الذي نطلق فيه أحدث استراتيجياتنا للتحول الرقمي من خلال إقامة مثل هذه الشراكات الاستراتيجية وتعزيز علاقاتنا.”

تجدر الإشارة إلى أن شركتي “STS” و “ITPC”، هما شريكان لـشركة مايكروسوفت منذ فترة طويلة، وقد حققتا أعلى درجات الشراكة والتعاون الوثيق معها، كما تتمتع الشركتان بخبرات واسعة في مجال البنية التحتية لمنصات مايكروسوفت السحابية، وسوف يتم تعزيز هذه الخبرات المشتركة بدعم محلي من مايكروسوفت أيضاً مما سيجعل خدمات منصة Azure للحوسبة السحابية أقرب من أي وقت مضى إلى عملاء SAP في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبتعاونهما معاً، تقدم شركتي “STS” و”ITPC” حلاً متكاملاً للشركات التي تبحث عن الخبراء في نظام (SAP) أو منصة (Azure) للحوسبة السحابية، ففي حين تتمثل قدرات شركة “ITPC” في منظومتها ذات الخطوات الخمس للإنتقال بمنظومة (SAP) إلى منصة (Azure) ، وهذه الخطوات الخمس هي: “تقييم الجاهزية للحوسبة السحابية، تصميم وتقدير حجم منظومة (SAP)، تجربة النظام على منصة (Azure)، الانتقال، ثم إدارة الخدمات”، فإن شركة “STS” تقوم بإكمال الخدمة من خلال إدارة المشروع، والقيام بإتمام ترخيص منصة (Azure) وخدمات البنية التحتية لها.

لذلك، فإن هذه الشراكة سوف تؤدي إلى تفعيل الابتكار وتعزيز استخدام الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط في الشرق الأوسط، من خلال تقديم أعلى مستويات الجودة لخدمات نظام (SAP) لإدارة البيانات وإدارة المشاريع بدعم محلي.

نبذة عن شركة “ITPC”

لأكثر من 12 عامًا ، دعمت ITPC الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة فيما يتعلق بإدخال حلول SAP ERP وتحديثها وتشغيلها. وكونها شريكًا لـ Microsoft Gold فقد أكملت بنجاح أكثر من 25 برنامجاً لنظامSAP في مشاريع Microsoft Azure ، فإن ITPC هي مقدم الخدمة رقم 1 في سويسرا لنظام SAP على الحوسبة السحابية العامة.

واليوم ، يمكن للشركة الاستفادة من المعرفة التي تم الحصول عليها في أكثر من 300 مشروع SAP صغير الحجم وواسع النطاق في سويسرا وألمانيا والمملكة المتحدة والهند واليابان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. نظرًا لما تتمتع به الشركة من خبرة طويلة الأمد وواسعة في العديد من بيئات التشغيل وأنظمة قواعد البيانات ، فإن ITPC هي شريك قوي لأي تحد في بيئة تقنية SAP.

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حول STS

على مدى ثلاثة عقود ، قادت STS السوق في توفير حلول تكنولوجيا المعلومات المتنوعة. مقرها في الأردن ولديها مكاتب في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وفلسطين والعراق ، وشراكاتها الطويلة مع رواد الصناعة مثل سيسكو ، ديل ، آي بي إم ، مايكروسوفت ، أوراكل ، إي أم سي ، كورنينج وغيرها ، وقد وضعت STS نفسها كلاعب رئيسي في التحول الرقمي لقطاع تكنولوجيا المعلومات. مع مجموعة واسعة من العروض في تكامل البنية التحتية والبرمجيات والخدمات المهنية ، تفتخر شركة STS أيضا بالملكية الفكرية في منتجات وحلول التجارة الإلكترونية والامتثال ، مما يعزز مكانتها كواحدة من أفضل مزودي الحلول المتكاملة في المنطقة – حيث تخدم أكثر من 1000 عميل في المجال المالي والحكومي والصحة والتعليم ، قطاع الاتصالات والتجارة.

وفي الآونة الأخيرة – تماشياً مع ظهور الثورة الصناعية الرابعة – قامت STS بتعزيز سمعتها كشركة رائدة في السوق ، وشرعت في رحلة التحول الرقمي من خلال إطلاق STS Cloud في عام 2015 ، وبدأت الاستثمار بكثافة في الحوسبة السحابية كمركبة تكنولوجية تمكينية لها. وقد أدى ذلك إلى توسيع إمكانياتها في البنية التحتية السحابية وعملياتها ، مما سمح لشركة STS بزيادة محفظتها لتغطي العروض في البنية التحتية السحابية المدارة ، بالإضافة إلى عروض SaaS المتطورة القابلة للتوسع والفريدة من نوعها في المنطقة.

لمزيد من المعلومات ، قم بزيارة موقع STS: هنا