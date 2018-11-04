نصائح هامة لهواة الرياضة أثناء ممارسة الجري في الشتاء

أماني الغامدي(صدى):

حث خبراء رياضيون محبي الجري باتباع عدة نصائح أثناء ممارسة هذه الرياضة خلال فصل الشتاء، ومنها الحماية من برودة الطقس وذلك بارتداء الملابس والأحذية المناسبة.

وطالب الخبراء بالبدء في التدريب في فصل الخريف والتعود ببطء على درجات الحرارة المنخفضة، لافتين إلى أن الشيء الأكثر أهمية عند ممارسة رياضة الجري في فصل الشتاء هو الملابس المناسبة مثل سروال الجري والجوارب والأحذية كافية للساقين.

وأردف الخبراء أنَّ العامل الحاسم هنا هو حماية الجسم من البرودة والرياح، موضحين أن السراويل والقميص أو السترة تسمح بإنفاذ بعض الهواء إلى الخارج، وبالرغم من عدم التعرق بشدة كما هو الحال في الصيف، إلا أنَّ رطوبة الجلد قد تؤدّي إلى الإصابة بنزلة برد.

وشدد الخبراء على ضرورة ارتداء سترة واقية من الماء والرياح في حال ممارسة الجري في ظل طقس تسوده أمطار ورياح.

وأكد على ضرورة أن يتمتع الحذاء بنعل متين؛ وذلك للحدّ من خطر التعرض للإصابة والانزلاق، مع أداء أكثر فعالية، إضافة إلى حماية الرأس واليدين بواسطة غطاء للرأس وقفازات.