أول تعليق من ” أليجري ” بعد فوز يوفنتوس على كالياري

ماجد محمد(صدى):

ظهر مدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليجري، غاضب ولم يشعر بالسعادة رغم فوز فريقه 3-1 على كالياري، ليواصل تصدره لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وأوضح أليغري الذي يواجه مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل: ” نحن نحتاج إلى تحسين مستوانا الدفاعي خاصة في وسط الملعب، نحن نسمح بإرسال الكثير من الكرات العرضية، هذا غير جيد، حتى بعد الهدف الأول تراجعنا، الشعور أننا أقل قوة والأرقام تثبت ذلك “.

واحتاج يوفنتوس إلى هدف بطريق الخطأ من فيليب براداريتش في مرماه ليتقدم 2-1 في النتيجة، بعدما أدرك قبلها زميله جواو بيدرو التعادل لفريق كالياري.

وحسم خوان كوادرادو انتصار يوفنتوس بهدف ثالث قرب النهاية بعد تمريرة من كريستيانو رونالدو، وعقب لحظات قليلة من إهدار كالياري فرصة تسجيل الهدف الثاني.