تكليف طاقم تحكيم مغربي لقيادة مواجهة النصر ومولودية الجزائر

طلال الغامدي(صدى):

قام الاتحاد العربي لكرة القدم بتكليف طاقم تحكيم مغربي دولي؛ وذلك لقيادة مواجهة النصر أمام مولودية الجزائر في ذهاب دور الـ 16 لكأس زايد للاندية الابطال الاربعاء المقبل.

حيث يتكون من حكم ساحة رضوان جيد، ومساعدين هشام ايت عبو ويحيى النوالي والحكم الرابع سمير كزاز؛ فيما يراقب اللقاء الاماراتي حمد المزروعي ومقيم الحكام البحريني خليفة الدوسري.

وتصل بعثة فريق مولودية الجزائري تصل صباح اليوم الأحد إلى الرياض؛ حيث سيؤدي الفريق تدريباتة على الملعب الرديف والرئيسي لاستاد الامير فيصل بن فهد طوال الايام الثلاثة التي تسبق المباراة.