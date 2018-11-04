” أعمال ” تؤهل الشباب والشابات لسوق العمل وتوفر الوظائف المناسبة لهم

محمد السعران(صدى):

أكد الأستاذ عبد الرزاق عبدالله القشعمي المدير التنفيذي لجمعية أعمال للتنمية الأسرية أن الجمعية قامت بفضل الله بالتنسيق مع القطاع الخاص في توفير التدريب المتخصص للشباب والشابات وتأهيلهم لسوق العمل، والتنسيق مع الشركات الكبرى لإيجاد الوظائف المناسبة لهم، وفق تخصصاتهم حيث سيتم توظيف المزيد من الشباب في عدد من الشركات.

مضيفا أن الجمعية تسعى من خلال تلك الدورات إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تعمل على تحويل الفرد من مستهلك إلى منتج، قادر على الاعتماد على ذاته، عبر تطوير مهارات الشباب والفتيات، وتعميق دور الفرد لكي يكون أحد ركائز التنمية، وذلك لخلق فرص حقيقية للعديد من مستفيدي الجمعية للعمل وتأسيس مشاريعهم، وسد احتياجهم ومواكبة برنامج التحول الوطني 2020.

ونوه القشعمي بالدعم الذي تحظى به جمعية أعمال للتنمية الأسرية من القيادة الرشيدة لتقوم بواجبها في خدمة المجتمع كما أعرب عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الإدارة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبد العزيز، ودعمه المتواصل للجمعية ومتابعة مشاريعها والوقوف على إنجازاتها.

وحث القشعمي الشركات والمؤسسات والقطاع الخاص في دعم مثل هذه البرامج من باب واجب المسؤولية الاجتماعية.

من جانب أخر أنهت جمعية أعمال للتنمية الأسرية عددا من الدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل لمستفيدي الجمعية خلال شهر أكتوبر،وبلغ عددها 6 دورات نوعية استفاد منها أكثرمن 100 مستفيد.

واستهلت الدورات بدورة تحت عنوان (الأهداف الذكية) قدمها المدرب الأستاذ عبدالرزاق الشاوي، وتهدف الدورة إلى كتابة أهداف مرنة ثلاثية المستوى ومعرفة دوائر ضياع الأهداف, وقواعد في التخطيط وماهية مصفوفة الأولويات،

كما أقيمت دورة تحت عنوان (التسويق الالكتروني الذكي)، قدمها المدرب الأستاذ مشعل الشمري، وتهدف إلى تمكين المتدربين من متابعة المستجدات في صناعتهم والاستفادة من الأساليب والوسائل التكنولوجية الحديثة في زيادة الإنتاج كماً ونوعاً، للوصول إلى الاحترافية والتميز. ومن أبرز محاور تلك الدورة : أسرار المسوق الالكتروني، وكيفية إنشاء مؤسسة تسويق الكتروني.

كما أقيمت دورة تحت عنوان (مدخل التفكير الاستراتيجي بطريقة cort1 ) مع المدرب الدكتور سالم آل خازم القحطاني، وتهدف الدورة إلى معالجة الأفكار، واعتبار جميع العوامل والأولويات، وأيضا البدائل و الاحتمالات.

تلاها دورة تحت عنوان (تعزيز القيم) وتهدف الدورة إلى أهمية القيم و تعزيز معناها وكذلك مبادئ التربية ووسائل الثبات على القيم .

كما أقيمت دورة تحت عنوان (استغلال الفرص) حيث تهدف الدورة كيفية صناعة أكبر الفرص، والاستفادة منها، وأيضاً كيفية تحسين الإدراك و تقوية معامل الانتباه لاقتناص الفرص.

وأقامت الجمعية دورة في (الابتكار في المشاريع) ومن أهم محاورها، إعداد نموذج العمل التجاري، وحساب التكاليف والقوائم المالية وكيفية التسويق للمشروع .