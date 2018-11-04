خادم الحرمين يتسلّم رسالة من رئيس غانا

الرياض(صدى):

تسلّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، رسالة من فخامة الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – دولة نائب رئيس جمهورية غانا الدكتور محمود باومييا، خلال استقبال الملك المفدى له في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم.

ونقل دولته لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – تحيات وتقدير فخامة رئيس جمهورية غانا، فيما أبدى الملك المفدى تحياته وتقديره لفخامته.

حضر الاستقبال، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان.

كما حضره من الجانب الغاني، معالي نائب وزير الخارجية محمد تيجاني، ومعالي وزير الدولة أبو بكر صديق، وسكرتير نائب الرئيس اغوستين بيلي، وسفير غانا لدى المملكة طاهر بيمبالي.