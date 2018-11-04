بالفيديو.. ذئب داخل خزان مياه يفاجئ مواطن بالدوادمي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعية فيديو لذئب من فصيلة نادرة سقط في خزان مياه بينما يحاول التسلق والخروج حيث بلغت عدد المشاهدات 73000 ألف مشاهدة خلال ساعات فقط منذ مساء أمس .
وكان الذئب قد فوجئ به أحد المواطنين في خزان مياه تحت الإنشاء بمخطط شرق مدينه نفي التي تبعد حوالي 90 كيلو مترا غرب محافظة الدوادمي ، و تم إخراجه وإطلاقه في منطقة جبلية قريبة من مركز نفي ، حيث طالب متابعون بإطلاق صراحه والحفاظ على تنمية البيئة .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5086 ] نشر منذ 56 دقيقة
تعوي ولا ماتعوي-لاطاح الذئب طاح-
المهم انه عتقوه لوجه الله -الله يجزاهم خير-
ومن الاهم انه مايرجع لهم مره ثانيه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4795 ] نشر منذ 39 دقيقة
قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن أشعث بن عبد الله ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي هريرة قال : جاء ذئب إلى راعي غنم ، فأخذ منها شاة ، فطلبه الراعي حتى انتزعها منه . قال : فصعد الذئب على تل ، فأقعى واستذفر ، وقال : عمدت إلى رزق رزقنيه الله ، عز وجل ، انتزعته مني! فقال الرجل : بالله إن رأيت كاليوم ذئبا يتكلم! فقال الذئب : أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى ، وبما هو كائن بعدكم . وكان الرجل يهوديا ، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ، وخبره فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة ، قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهله بعده تفرد به أحمد ، وهو على شرط السنن ولم يخرجوه ، ولعل شهر بن حوشب قد سمعه من أبي سعيد وأبي هريرة أيضا . والله أعلم .
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2437 ] نشر منذ 33 دقيقة
يا ذيب وان جتك الغنم في مفاليك …. فاكمن الى حيث الرعايـا اتعـداك
من اول يا ذيب تفـرس ابياديـك …. واليوم جا ذيب عن الفرس عداك
يا ذيب عاهدني واعاهدك ما رميك …. ما رميك انا يا ذيب لو زان مرماك
زائر[ عدد التعليقات: 1924 ] نشر منذ 11 دقيقة
انا هيض علي طرقة لمت بنا سرحان ——وانا مع درب حجر اللي يعرفون العرب ذيبه قال انا حظي كبير اللي جلب لي شاعر السلمان ——-انا ماقد شفته بس احيت الناس تطريبه قلت الا ياذيب قدمك ذيب مجرد الذرعان —انا ماني بطفل مع ظلام الليل تسريبه معي شبكنا واشتبكنا ف الخلاء ماحولنا عربان عينه في عراقيبي وعيني في عراقيبه