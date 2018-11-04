بالفيديو.. ذئب داخل خزان مياه يفاجئ مواطن بالدوادمي

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعية فيديو لذئب من فصيلة نادرة سقط في خزان مياه بينما يحاول التسلق والخروج حيث بلغت عدد المشاهدات 73000 ألف مشاهدة خلال ساعات فقط منذ مساء أمس .

وكان الذئب قد فوجئ به أحد المواطنين في خزان مياه تحت الإنشاء بمخطط شرق مدينه نفي التي تبعد حوالي 90 كيلو مترا غرب محافظة الدوادمي ، و تم إخراجه وإطلاقه في منطقة جبلية قريبة من مركز نفي ، حيث طالب متابعون بإطلاق صراحه والحفاظ على تنمية البيئة .