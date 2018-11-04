رسميا.. ” بوصوفة ” خارج حسابات الهلال

نواف السالم(صدى):

صرفت إدارة نادي الهلال النظر عن التعاقد مع اللاعب المغربي مبارك بوصوفه؛ وذلك بعد أن كانت على مقربة من التوقيع معه بديلًا للمصاب عمر عبدالرحمن.

وعن أسباب ذلك، كشفت مصادر أن إيقاف خطوة التعاقد مع اللاعب جاءت بعد وصول تأكيدات للنادي بعدم استمرار لعب مباريات دوري المحترفين.

وجاء ذلك خلال مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم آسيا القادمة، والتي تنطلق مطلع يناير المقبل، فضلاً عن مماطلة وكيل اللاعب.

يُذكر أن إدارة الهلال اجتمعت مع اللاعب ووكيله في دبي، غير أن الصفقة لم تتم بسبب هذه المتغيرات.