احذر.. الهواتف الذكية خطر على صحة الأطفال النفسية

أماني الغامدي(صدى):

حذّرت دراسة حديثة أعدها علماء أمريكيون بالصحة النفسية ، من استخدام الأطفال دون سن 18 عاما للهواتف الذكية بإفراط، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يضر بصحة الأطفال النفسية.

وأكدت الدراسة ، أن الأطفال الذين يقضون ساعة أو أكثر يوميا أمام شاشات الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة، إضافة إلى التلفزيون، يمكن أن يعانوا من مشاكل نفسية، بحسب تحليل إحصائي أجرته الدراسة.

حيث أجرى خبراء الدراسة ، بحثاً وطنيًا للآباء حول صحة الأطفال في عام 2016، وسألوا عن وجود مشاكل في سلوك الطفل وحالته العاطفية ونموه، وكذلك كم من الوقت يقضيها أمام الشاشات.

ولاحظ العلماء أنه حتى ساعة واحدة في اليوم تكفي لتؤدي إلى تدهور الحالة النفسية للطفل، وعلى وجه الخصوص، تظهر مشاكل في الحد من حب الاستطلاع، وضبط النفس، والاستقرار العاطفي، والتشتت، كذلك مشاكل في التواصل مع أقرانهم.

ووجد الباحثون أنه بالنسبة للأطفال من عمر 14 إلى 17 عاما ، فإن قضاء وقت أمام الشاشات لمدة سبع ساعات أو أكثر، تؤدي إلى الاكتئاب والقلق من نفس الفئة العمرية، من الذين يقضون أمام الشاشات ساعة واحدة يوميا. وأيضا، كثيرا ما يقع هؤلاء المراهقين تحت عناية متخصصين نفسيين.