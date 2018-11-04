بالصور.. مواطنتان تتغلبان على الحاضر وتعيشان بموضة السبعينيات
يعد التراث الشعبي من أهم عناصر الهوية في أي مكان ، لأنه يعبّر عن مراحل تاريخية مختلفة مرّت بها الأمم، فتمكن مصور بإحياء التراث السعودي القديم من جديد بعمل جلسة تصوير لسعوديتين بإحدى حارات الرياض القديمة ومنطقة نجد.
وكانت جلسة التصوير عن حياه السبعينيات حيث ارتدى السعوديتين الملايه وتصنع من التفتة ،ويثنى الطرفان الجانبيان بحبكة من الحرير الأسود. تلبس الملاية فوق البرقع بحيث تغطي الجبهة، وتثبت حول الرأس بمشبك من الداخل ثم تسحب المرأة الطرفين الزائدين لتغطي بهما الكتفين ومنطقة الصدر، كنوع من الأدب والحشمة ، ونالت هذه الفكرة اعجاب العديد وفقا ” للعربية ” .
يذكر أن الأزياء التقليدية وخاماتها وأساليب زينته علمًا تدرس في الجامعات بكليات الاقتصاد المنزلي والتربية الفنية.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2437 ] نشر منذ 23 دقيقة
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه
يالزمن الجميل
والذكريات التي لن تنسى،وستبقى محفوظة في الميموري!!
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 258 ] نشر منذ 18 دقيقة
طب واين صورة شيبان الحسبه بالصوره وهم ينصحوها ما تطلع فزطانها من طرف العباة…؟
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5086 ] نشر منذ 16 دقيقة
ان شاء الله الزمن يبقى جميلا في كل الاوقات-ويستمتع المرء بما احل الله من الطيبات وبما سخر له من النعم التي لاتعد ولا تحصى-فله الحمد والمنه والثناء الحسن-