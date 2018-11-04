بالصور.. مواطنتان تتغلبان على الحاضر وتعيشان بموضة السبعينيات

عادل الحربي (صدى):

يعد التراث الشعبي من أهم عناصر الهوية في أي مكان ، لأنه يعبّر عن مراحل تاريخية مختلفة مرّت بها الأمم، فتمكن مصور بإحياء التراث السعودي القديم من جديد بعمل جلسة تصوير لسعوديتين بإحدى حارات الرياض القديمة ومنطقة نجد.

وكانت جلسة التصوير عن حياه السبعينيات حيث ارتدى السعوديتين الملايه وتصنع من التفتة ،ويثنى الطرفان الجانبيان بحبكة من الحرير الأسود. تلبس الملاية فوق البرقع بحيث تغطي الجبهة، وتثبت حول الرأس بمشبك من الداخل ثم تسحب المرأة الطرفين الزائدين لتغطي بهما الكتفين ومنطقة الصدر، كنوع من الأدب والحشمة ، ونالت هذه الفكرة اعجاب العديد وفقا ” للعربية ” .

يذكر أن الأزياء التقليدية وخاماتها وأساليب زينته علمًا تدرس في الجامعات بكليات الاقتصاد المنزلي والتربية الفنية.