محمد صلاح يكشف عن قراره الأخير بشأن الانتقال للريال

نواف السالم(صدى):

كشف المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، عن رغبته فى الاستمرار مع ” الريدز ” وأنه لا يفكر فى الرحيل لأى فريق آخر.

حيث أوضحت تقارير صحفية إنجليزية أن ” صلاح ” رفض التفكير فى أى عروض تقدم إليه خاصة من ريال مدريد الإسبانى، وأن الفرعون المصري يسعى لمواصلة مسيرته مع ” الريدز ” .

كما سلطت الضوء على تصريحات ” صلاح ” الأخيرة والتي تُبرز عشقه لـ ” ليفربول ” ؛ والتى أكد فيها عشقه لكيان النادى ورغبته فى الاستمرار داخل صفوفه لسنوات مقبلة.

يُذكر أن ” صلاح ” كان قد تحدث عن ليفربول فى حوار مع الموقع الرسمى للنادى، قائلاً: ” أحاول الاستمتاع بكل لحظة فى ليفربول، وأشعر وكأننى فى منزلى، أتذكر استقبال المشجعين لى، والذى كان حارًا للغاية، والآن آنفيلد هو بيتى ” .