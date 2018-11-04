  • الأحد 4

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. محمد صلاح يكشف عن قراره الأخير بشأن الانتقال للريال

محمد صلاح يكشف عن قراره الأخير بشأن الانتقال للريال

محمد صلاح يكشف عن قراره الأخير بشأن الانتقال للريال
نواف السالم(صدى):

كشف المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، عن رغبته فى الاستمرار مع ” الريدز ” وأنه لا يفكر فى الرحيل لأى فريق آخر.

حيث أوضحت تقارير صحفية إنجليزية أن ” صلاح ” رفض التفكير فى أى عروض تقدم إليه خاصة من ريال مدريد الإسبانى، وأن الفرعون المصري يسعى لمواصلة مسيرته مع ” الريدز ” .

كما سلطت الضوء على تصريحات ” صلاح ” الأخيرة والتي تُبرز عشقه لـ ” ليفربول ” ؛ والتى أكد فيها عشقه لكيان النادى ورغبته فى الاستمرار داخل صفوفه لسنوات مقبلة.

يُذكر أن ” صلاح ” كان قد تحدث عن ليفربول فى حوار مع الموقع الرسمى للنادى، قائلاً: ” أحاول الاستمتاع بكل لحظة فى ليفربول، وأشعر وكأننى فى منزلى، أتذكر استقبال المشجعين لى، والذى كان حارًا للغاية، والآن آنفيلد هو بيتى ” .


الوسوم:,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *