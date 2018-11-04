امرأة تطلب الخلع بسبب إدمان زوجها الرقص كالنساء
لم يكفيه التشبه بالنساء بالرقص في الأفراح الشعبية بل واعتبرها مهنة من خلال ما يرميه عليه الحضور من نقود ،إنه حال أحد الأزواج الذين لم يتحلوا بعد بخصائل الرجال .
ونتيجة لسلوكه الغريب ولقبه المشهور به بسبب عادة الرقص ” سمير سكسكة ” والذي يعمل بالأساس ” قهوجي ” بأحد الأحياء الشعبية بمصر، لجأت زوجته في البداية لمحاولة إصلاحه ، وبالفعل وعدها بالتوقف عن رقصه بالأفراح .
وبعد أيام فوجئت به يغيب عن المنزل ليلاً كسابقه ليؤكد لها الجيران استمراره على سلوكه الغريب ،حتى اضطرت الزوجة لطلب الخلع ولا تزال الدعوى منظورة .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5086 ] نشر منذ 1 ساعة
النسبه التي يتشبه بها الرجل بالنساء تنقص من رجولته بنفس النسبه والعكس ايضا صحيح-
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4795 ] نشر منذ 57 دقيقة
شكله خكري خنيث والعياذ بالله
اخلعيه خلع ضروسه ربي