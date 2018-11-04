امرأة تطلب الخلع بسبب إدمان زوجها الرقص كالنساء

القاهرة(صدى):

لم يكفيه التشبه بالنساء بالرقص في الأفراح الشعبية بل واعتبرها مهنة من خلال ما يرميه عليه الحضور من نقود ،إنه حال أحد الأزواج الذين لم يتحلوا بعد بخصائل الرجال .

ونتيجة لسلوكه الغريب ولقبه المشهور به بسبب عادة الرقص ” سمير سكسكة ” والذي يعمل بالأساس ” قهوجي ” بأحد الأحياء الشعبية بمصر، لجأت زوجته في البداية لمحاولة إصلاحه ، وبالفعل وعدها بالتوقف عن رقصه بالأفراح .

وبعد أيام فوجئت به يغيب عن المنزل ليلاً كسابقه ليؤكد لها الجيران استمراره على سلوكه الغريب ،حتى اضطرت الزوجة لطلب الخلع ولا تزال الدعوى منظورة .