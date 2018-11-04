دراسة غريبة عن استخدام البول البشري في بناء منازل المستقبل

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أفادت دراسة جديدة أن بناء منازل المستقبل يمكن أن يتم باستخدام الطوب أو الخرسانة المصنوعة من البول البشري.

وأشارت الدراسة إلى أن أول أساس حيوي في العالم مصنوع من البول البشري، حيث يُصنع الطوب من خلال عملية طبيعية تسمى ” ترسيب الكربونات الميكروبية ” .

وأوضحت أنه يتم مزج الرمل الرخو أو الطين مع البكتيريا، التي تنتج إنزيما يسمى ” urease ” بشكل طبيعي، بالإضافة إلى تحطيم ” urease ” اليوريا في البول، ما ينتج كربونات الكالسيوم التي تشكّل الرمل حسب الشكل المختار.

وتابعت أن هذه العملية برمتها يمكن أن تحدث في درجة حرارة الغرفة، وهي أخبار سارة لحماية البيئة ودرء الاحتباس الحراري.