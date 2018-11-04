بالفيديو.. الشيخ طلال الفهد يعلن إصابته بالسرطان
كشف الشيخ طلال الفهد الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الكويتية السابق إصابته بمرض السرطان ، وذلك خلال ظهوره في مقطع فيديو .
وأوضح الشيخ طلال أن بعد التحاليل والفحوصات، أن طبيبه المعالج أخبره بأنه مصاب بسرطان المثانة ، وذلك بعد نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخراَ .
وأكد أنه سيتحلى بالإرادة والعزيمة لقهر هذا المرض وسوف يخضع لتدخل جراحي عاجل لإزالة الخلايا السرطانية، حتى لا تنتشر بالجسم .
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1296 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يشفيه ويشفي جميع مرضى المسلمين
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4795 ] نشر منذ 1 ساعة
شفاك الله
هذا المرض العين
لم يبقي ولم يذر
حتى امي اخذها من امام عيني مني
رحمها الله والله لو كان رجل لقتلته
حتى لو قطع لحمي قطع قطع ولا فقد امي اغلامن لحمي ودمي
خبيث شرس لا يقل عن الطاعون في زمانه
بعض اهل العلم عد من مات به من الشهداء
إن صبر واحتسب الاجر المبتلى به
اللهم اشفي كل مريض بهذا المرض
وصرفه عن كل مسلم ومسلمه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5083 ] نشر منذ 60 دقيقة
رحم الله والدتك اخي وجميع موتى المسلمين
من المعلوم ليس كل من اصيب به مات-فيه ناس كثير تعافوا منه باذن الله-وخصوصا بعض الانواع منه-كسرطان الثدي اصبح الشفاء منه بنسبة 90% .وكل شي مقدر ومكتوب
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4795 ] نشر منذ 42 دقيقة
اللهم آمين
جزاك الله خيرا
سرطان الثدي مسكين والله كل المسكنه
يتم استأصال ثدي المرأة وتراجع المستشفيات بصفه دوريه
ولكن قد حد من خطورته والحمد لله
ولكن هناك انواع حتى مع التحاليل العالمية تعجز عن اكتشافه
يتمسكن لين يتمكن وان تم اكتشافه وعمل الكيماوي
يقوم مثل المارد الوحش ينفعل ويعذب فريسته
لا ينام لا ليل ولا نهار تصوروهو يصرخ واسرته تناظر اليه او اليها وهو لا حرام يحترقون من اجل مريضهم
ولكن الطب عجز عن علاجه حتى يومما هذا لايوجد عقار فعال لهط
السبب عجز الأطباء ان يعرفو السبب الحقيقي للمرض
هم يعرفون الاشياء التي تساعد ع نمو المرض فقط
لكن السبب الرئيسي في تكوين المرض عجز كبار الأطباء عنه
بل منهم من افترسه وآخرهم
توفي السناتور الأميركي جون ماكين، الطيار السابق الذي عانى التعذيب خلال حرب فيتنام وأحد الوجوه غير التقليدية في السياسة الأمريكية، يوم السبت 25 أغسطس 2018، عن عمر 81 عاماً إثر إصابته بسرطان في الدماغ؟؟
اسمه الحقيقي الكنسر بالغة الانجليزيه ولا يتم اشعار المريض بهذا المرض
بل يتم إشعار اشد الناس قرابة له خشية ان يصدم وينهار من اول وهله
بالترتيب
سرطان الغدد الليمفاوية
سرطان الرئة
البنكرياس
سرطان القولون والمستقيم
سرطان الجلد – الميلانوما
سرطان الكبد
سرطان الدم، اللوكيميا او ابيضاض الدم (Leukem