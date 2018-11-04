بالفيديو.. الشيخ طلال الفهد يعلن إصابته بالسرطان

طلال الغامدي(صدى):

كشف الشيخ طلال الفهد الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الكويتية السابق إصابته بمرض السرطان ، وذلك خلال ظهوره في مقطع فيديو .

وأوضح الشيخ طلال أن بعد التحاليل والفحوصات، أن طبيبه المعالج أخبره بأنه مصاب بسرطان المثانة ، وذلك بعد نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها مؤخراَ .

وأكد أنه سيتحلى بالإرادة والعزيمة لقهر هذا المرض وسوف يخضع لتدخل جراحي عاجل لإزالة الخلايا السرطانية، حتى لا تنتشر بالجسم .