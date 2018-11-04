الرئيس اليمني: سنواصل المعركة ونرفع علم الجمهورية على جبال مران قريبا

فهمي محمد(صدى):

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي إن علم الانقلابيين الحوثيين سيسقط وسيرتفع علم الجمهورية اليمنية فوق قمم جبال مران قريباً ، مشيراً إلى تواصل العمليات العسكرية في محافظة صعده، شمال البلاد، حتى تحرير العاصمة صنعاء من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية اطلع العميد السدعي قائد لواء العروبة في الجيش اليمني ، الرئيس هادي، على العمليات العسكرية الجارية في محافظة صعده منذ يوم الجمعة الماضي .

وأكد تقدم الجيش في جبهة الملاحيظ بأكثر من 40كم ، وفرض سيطرته على أكثر من 20 قرية كانت مليشيا الحوثي الانقلابية تسيطر عليها حيث أصبحت الآن مطلة على مثلث مران أبرز مواقع المليشيا في وادي خلب.