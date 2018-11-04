” إنفجار الإطار ” .. تفاصيل مصرع سوداني بسيارة محمد رمضان

أماني الغامدي(صدى):

كشفت تحقيقات نيابة كرداسة ومركز إمبابة تفاصيل جديدة حول مصرع سوداني الجنسية، وإصابة تايلنديين في تصادم مع سيارة زوجة الفنان محمد رمضان.

وفي التفاصيل ، أن مدير أعمال الفنان محمد رمضان، كان يستقل سيارة ملاكي بصحبة زوجة “رمضان” وصديقتها، وأثناء ذلك اصطدم بسيارة أخري تابعة لإحدى شركات التوصيل، تقل 5 أشخاص (سائق وآخر مصري وزوجته تايلندية وصديقهم تايلندي والخامس سوداني الجنسية) أعلى محور 26 يوليو باتجاه ميدان لبنان، انفجر الإطار الأمامي الأيسر للسيارة، ما أدى إلى اصطدامها بالرصيف ثم توقفها بعرض الطريق.

وأوضحت التحقيقات انه فور توقف السيارة بعرض الطريق قدمت سيارة سوداء اللون تستقلها زوجة الفنان وصديقتها واصطدمت بالسيارة المتوقفة من الجانب الأيمن ما أدى لإصابة 3 من مستقلي السيارة الهيونداي، (المصري وزوجته التايلندية والتايلندي الآخر ، واصابة السوداني بصدمة شديدة بالرأس وعند وصوله إلى المستشفى فارق الحياه) .

وأمرت نيابة إمبابة وكرداسة، بحبس سائق سيارة زوجة الفنان محمد رمضان، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالقتل والإصابة الخطأ.