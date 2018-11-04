فتح باب القبول في برنامج البكالوريوس لخريجي الدبلوم بـ ” تقنية الأحساء “

نايف السالم(صدى):

كشفت الكلية التقنية في محافظة الأحساء، عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الثاني لعام ” 1440 – 1439 هـ ” ، في برنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي لخريجي الدبلوم.

وأوضحت الكلية أن التخصصات المتاحة في برنامج البكالوريوس تشمل ” الإدارة العامة والمحاسبة ” ، مبينة أن برنامج البكالوريوس مخصص لـ ” خريجي الدبلوم ” فقط .

وطالبت المتقدمين بضرورة مراعاة الدقة أثناء تعبئة الطلب وإرساله آليًا، كما دعتهم للإطلاع على شروط القبول والتسجيل، إلى جانب المزايا التي يحصل عليها المتدرب من خلال بوابة القبول والتسجيل الموحدة.

وأشارت إلى أن التقديم سيبدأ اعتبارًا من اليوم وحتى يوم الخميس 7 / 3 / 1440هـ؛ وذلك عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.