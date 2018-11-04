بالفيديو.. فهد سال عن إساءته لوزير التعليم والمعلمين: أعتذر ولن يتكرر ذلك

حمود العنزي(صدى):

قدم الناشط فهد سال اعتذارًا على مواقع التواصل الاجتماعي لوزير التعليم وللمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، عن مقطع فيديو كان قد نشره واعتُبر أن فيه إساءة لمهنة التعليم.

حيث اعتذر ” سال ” بمقطع فيديو قائلاً: ” أُدين لمهنة التعليم، ولا يمكن أن أتجرأ عليها أو أهين المعلمين ” ، حيث تعهد بألا يتكرر منه ما بدر في الفيديو المنتشر.

وأوضح أنه لم يدقق في اختيار العبارات الأنسب لإيصال الرسالة التي يسعى لتوصيلها من خلال الفيديو، وهي أنه يقف ضد ضـرب الطلاب بالمدارس، مشيرًا إلى أنه كان ضحية لهذا الضرب ما سبب له مشكلات نفسية.

وتطرق ” سال ” للحديث عن أدوار وأفضال كبيرة للمعلمين في تكوين شخصيته، وإنقاذه من حالة ضياع كان يعيشها في مراهقته.

وكان معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قد وجه برقية عاجلة إلى معالي النائب العام فضيلة الشيخ سعود المعجب، تتضمن طلب وزارة التعليم التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة؛ للنظر فيما صدر من المدعو فهد سال.

يُذكر أن فهد سال كان قد قام في مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي بازدراء مهنة التعليم والإساءة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بألفاظ وعبارات منافية للآداب العامة والقيم الإسلامية.

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