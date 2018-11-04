” هدف ” يطرح 637 فرصة تدريبية للمواطنات في جميع مناطق المملكة عبر برنامج ” تمهير “

الرياض(صدى):

طرح صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، 637 فرصة تدريبية لدى منشآت القطاع الخاص للسعوديات في مختلف مناطق المملكة عبر برنامج ” تمهير ” ، وذلك لإكساب خريجات الجامعات بالخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصات الخريجات.

وتتراوح مدة التدريب في برنامج تمهير من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.

وتكمن أهمية ” تمهير ” في ردم الفجوة في المهارات المطلوبة بين سوق العمل ومخرجات الجامعات بإكساب المتدربين الخبرة العملية، كما سيتم تقديم مكافأة مالية دعمًا للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال شهريًا يقدمها ” هدف ” خلال فترة التدريب، وتحمل تأمين ضد مخاطر العمل للمتدربين، كما سيحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه في القطاع الخاص.

واستهدف البرنامج خلال مرحلته الأولى تدريب خريجي الجامعات داخل المملكة، كما يتعين على المتدربين الوفاء بالالتزامات ومتطلبات التدريب في مواقع العمل، وتتمثل تلك الالتزامات في إكمال الدورات الإلكترونية الإلزامية، والالتزام بالحضور خلال فترة التدريب باليوم الكامل وفق خطة التدريب المعتمدة، واستكمال نموذج التقييم المطلوب في خطة البرنامج.

ويدعو الصندوق القطاع الخاص إلى الانضمام لبرنامج التدريب على رأس العمل ” تمهير ” ، عبر الرابط: هنا وطرح فرص التدريب المتاحة لديها أمام الكوادر الوطنية، دون أي التزامات مالية أو تعاقدية عليها لصالح الصندوق، من خلال التسجيل عبر البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، ويضيف البرنامج فرصاً إضافية أسبوعياً، للتخصصات في المجالات المختلفة.