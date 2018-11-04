سفير الإمارات لدى المملكة: معرض روائع الآثار السعودية إضافة لمتحف اللوفر أبوظبي

الرياض(صدى):

أكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في المملكة أن معرض ” طرق التجارة في الجزيرة العربية- روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور ” ، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في “متحف اللوفر أبو ظبي”، ويفتتح الأربعاء القادم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، هو اضافة كبيرة وثرية لمتحف اللوفر أبوظبي، معتبراً أن أهميته تكمن في مروره بعدة عواصم عالمية وتاريخية وتراثية قبل وصوله إلى أبوظبي.

وقال آل نهيان : ” أشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على إتاحة الفرصة لمعرض عريق وقيّم وهو معرض طرق التجارة في الجزيرة العربية ـ روائع آثار المملكة عبر العصور، كما أشكر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على اختيار أبوظبي كإحدى محطات هذا المعرض “.

وبين سفير الإمارات أن هذا المعرض ثري وسيضيف للمجتمع الإماراتي زيادة في المعرفة عن آثار المملكة التي تعد من أهم الدول التي تحوي العديد من الآثار من جميع العصور، ونحن نفتخر ونشعر بغبطة كبيرة بوجود معرض على هذا المستوى في دولة الإمارات، مؤكداً عمق العلاقة السعودية الإمارتية وأهمية الروابط والعلاقات الثقافية بين المجتمع السعودي والإماراتي.

وأفاد أن وقت إقامة المعرض في أبوظبي يتوافق مع مرور عام على افتتاح متحف اللوفر أبوظبي وكذلك يتزامن مع عام زايد في الإمارات وهذا الأمر يؤكد على عمق العلاقة بين البلدين في مختلف المجالات والترابط الكبير بين الحكومتين والشعبين.