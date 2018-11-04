تعليق ” راموس ” على تعرضه لصافرات استهجان من جماهير البيرنابيو

ماجد محمد(صدى):

أكد قائد ومدافع ريال مدريد، سرخيو راموس، أن “حالة الشك التي تحدث عندما لا تسجل، تجعل الأمور أكثر صعوبة.. الدقائق تمر ولا تسجل والأمور تتعقد.. هنا يأتي دور الكبرياء الموجود داخل هذا الفريق.. ولكننا حققنا أخيراً نتيجة إيجابية تعيد لنا الثقة “.

ولفت راموس: ” الفريق يقاتل مع المدرب المتواجد.. الآن هو سولاري وسنحاول حصد النقاط تباعاً لوضع سلسلة النتائج السلبية طي النسيان ” ، مشددا على ضرورة التحلي بالهدوء خلال هذه الجولة الحرجة التي يمر بها الفريق، في الوقت الذي أقر فيه بزيادة الضغوط والشكوك مع مرور الوقت مع غياب التسجيل.

وحول تعرضه لصافرات استهجان من جماهير البيرنابيو مع بداية اللقاء، أوضح: ” لم ألاحظ أي صافرات استهجان، ولكن علينا تحمل مسؤولية هذا الدور بمرور الوقت والسنوات.. أنا قائد الفريق ومن عليه أن يكون دائماً في واجهة الأحداث، وأنا سعيد بالمسؤولية الملقاة على عاتقي ” .

وشدد على أهمية الفوز الذي حققه الفريق على بلد الوليد بثنائية نظيفة في الجولة 11 من الدوري الإسباني، بعد سلسلة النتائج السلبية وتغيير المدرب، من أجل استعادة الثقة من جديد.