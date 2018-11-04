بالصور.. تعرف على أكبر معمرين على وجه الأرض ” مواليد 1900 “

واشنطن(صدى):

يسعى معمران من بوليفيا إلى تسجيلهما في موسوعة ” جينيس ” للأرقام القياسية بعد أن بلغ عمر كل واحد منهما 118 عامًا حيث يعتبرا أكبر معمرين على وجه الأرض.

وبحسب صحيفة ” يو إس إيه توداي ” الأمريكية، تبلغ جوليا فلوريس كولك تبلغ من العمر 118 عاما وتعيش في بوليفيا وشهدت حربين عالميتين وجميع ثورات بلادها، وتغيرات قريتها الصغيرة التي كان تعداد سكانها فيما سبق 3 آلاف شخص ووصل اليوم إلى 175 ألفا.

وتعتبر فرصة فلوريس كبيرة في التسجيل بجينيس؛ خاصة بعد وفاة أكبر معمرة في العالم، اليابانية نابى تاجيما، التي كانت تبلغ من العمر 117 عامًا .

كما احتفل زينون بيلكا، بعيد ميلاده الـ118 في شهر أغسطس الماضي، ويعيش أيضا في ببوليفيا، ويتلقى بيلكا الرعاية حاليًا من ابنته.