الضمان الاجتماعي النسوي بمكة يوقع اتفاقيات لتمكين المستفيدات وتأهليهن لسوق العمل

نايف السالم(صدى):

وقع مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بالعاصمة المقدسه بفضل من الله وتوفيقه عمل اتفاقية شراكة مجتمعية مع المستشار التعليمي للإستشارات التعليميه والتربوية والتي تعمل تحت مظلة إدارة التعليم وذلك لتقديم دورات تدريبية لمستفيدات الضمان بحسب احتياج سوق العمل من مشاريع بمبالغ رمزية مع عمل بازارت للأسر المنتجة مجانية.

كما تم توقيع شراكة مجتمعية مع معهد النماء المهني وهو تحت مظلة المؤسسة العامةللتدريب التقني والمهني بهدف تقديم دورات تدريبية وتطويريه لمستفيدات الضمان وستكون اول ثمراتها بمشيئة الله تعالى تقديم دورة إدارة المشاريع الصغيرة وعمل دراسة جدوى اقتصادية ل ٢٥ مستفيدة من يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى في فندق جراند مكه ولمدة عشر ايام.

جميع الاتفاقيات بتوقيع مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة استاذ بندر محمد هوساوي ومديرة مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بمكة المكرمة بالإنابة سلامة الجيزاني.