ما لا تعرفه عن فائدة الشوكولاتة والشاي

برلين(صدى):

كشف بحث جديد أن تناول الشوكولاتة وشرب الشاي أو القهوة قد يساعدان الإنسان على العيش لفترة أطول، لكن بشرط واحد.

حيث أوضحت الدراسة أن إرفاق الشاي أو الشوكولاتة أو القهوة بمكملات الزنك؛ يُنشط مركبًا يساهم في إبطاء ” الشيخوخة ” ، كما تحتوي الشوكولاتة والقهوة والشاي على مضادات الأكسدة التي تساهم في مكافحة تلف الخلايا.

وتعمل هذه الوصفة أيضًا على مقاومة الإجهاد الداخلي الذي يتراكم بشكل طبيعي على مر السنوات؛ كما يؤدي إلى ” السرطان أو الزهايمر ” .

وعن ” الزنك ” ، أبان باحثون ألمان من جامعة ” إرلنغن نورنبيرغ ” أن الزنك مكمل آمن نسبيًا، حتى لو تناول الإنسان جرعات عالية منه.

أما فيما يتعلق بفوائد ” الزنك ” ، فإن له فوائد أخرى مثل ” تحسين وظيفة الكبد ومكافحة فشل القلب ” ، كما أنه يلعب دورًا مهمًا في تطوير القدرات التعليمية والسلوكية.