الأطباء يحذرون من استخدام العيدان القطنية لأسباب خطيرة على الأذن

أماني الغامدي(صدى):

حذر الأطباء من عملية تنظيف الأذن وإزالة الشمع باستخدام العيدان القطنية المخصصة، حيث يمارسها الجميع ببساطة دون التفكير في آثارها السلبية، فهي تبدو عملية غير مضرة على الإطلاق.

وأشار الأطباء إلى أن قناة الأذن تحتوي على خلايا متخصصة في إنتاج‏ مادة صمغية تسمى شمع الأذن، حيث يتراكم شمع الأذن عند بعض الأشخاص بشكل أسرع عن غيرهم، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة على السمع، والألم وفي بعض الحالات.

ومن المعروف أن الناس يتجنبون زيارة الطبيب لتنظيف آذانهم لأنهم اعتادوا على تنظيفها بأنفسهم، ولكن العديد منهم يجهل أن طبلة الأذن تكون قريبة جداً ويسهل ثقبها بسهولة عند استخدام العيدان القطنية أو غيرها من الأدوات الأخرى، ويتسبب ثقب الأذن في حدوث ألم شديد، وقد يؤدي إلى فقدان السمع التوصيلي، ويستغرق الأمر بعض الوقت لالتئام الأذن مرة أخرى.

وحث الأطباء بتنظيف الأذن الخارجية جيداً أثناء الاستحمام بين الحين والآخر باستخدام الصابون والماء ومنشفة.

وأوضح الأطباء أن قناة الأذن الداخلية فهي لا تحتاج إلى التنظيف بعيدان القطن، حيث إن الجلد الموجود في قناة الأذن يتخذ شكلاً حلزونيا يعمل على التخلص من الشمع الزائد في الأذن خلال النوم، كما أن الماء الجاري خلال الاستحمام يدخل إلى الجزء الخارجي من قناة الأذن وينظفها.

وحول الأشخاص الذين يعانون من تراكم غزير للشمع داخل الأذن، وشدد الأطباء:”يجب عليهم زيارة طبيب مختص لإزالة طبقات الشمع الزائدة، حيث يقوم الطبيب بحقن الأذن بخليط من البيروكسيد والماء. هذه العملية غير مؤلمة إطلاقاً وفعالة في إزالة الشمع المتراكم”.

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