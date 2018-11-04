” المراعي ” تمنع زراعة البرسيم والأعلاف الخضراء بالمملكة

علي القحطاني (صدى):

قررت شركة ” المراعي ” توقفها الكامل عن زراعة البرسيم والأعلاف الخضراء في المملكة، ودراسة نقل أصولها الزراعية بالخارج ، وذلك إلتزاماً بقرار مجلس الوزراء القاضي بمنع زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد عن 50 هكتار اعتبارًا من تاريخ امس 3 نوفمبر 2018.

وأوضحت الشركة في بيانها أن وارداتها من البرسيم والأعلاف الخضراء وصل إلى 75% من إجمالي احتياجاتها خلال عام 2017، وسيرتفع إلى 100 % لالتزامها العام بقرار مجلس الوزراء في العام الجاري.

وتبلغ التكلفة السنوية الكاملة لاستيراد البرسيم والأعلاف الخضراء للشركة مقابل إنتاجها محلياً 350 مليون ريال، ومن المتقع أن يظهر هذا الأثر المالي خلال فترة عامين .