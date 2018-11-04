4 حيل لمحاربة القلق والنوم بسلام

أماني الغامدي(صدى):

يعاني عدد من الشخاص من مشكلة القلق، على الرّغم من شعورهم بالنّعاس القاتل الا أنهم لا يستطيعون التمتع بنوم عميق وسليم طوال الليل، بل يستيقظون فجأة بعد ساعة أو ساعتين ليدخلوا في مرحلة المحاربة من أجل استعادة شعور النعاس والنوم بسلام.

تعرّفوا الى أهم الحيل التي تساعدكم على محاربة القلق:

حيلة النوم على الظّهر من دون وسادة

في حال استيقظتم فجأة من النوم ولم تستطيعوا مجددا استعادته بالرغم من النعاس الشّديد، جربوا النوم على ظهركم من دون وسادة. هذه الطّريقة قد تساعدكم كثيراً على النوم السّريع، وذلك لأنها تسمح بتدفق المزيد من مادة الأكسيجين الى الرّأس ما يدخلكم في حالة النعاس الشديد والنوم السّليم.

حيلة العدّ

يمكنكم الإستعانة أيضاً بحيلة العدّ، مع التركيز الشّديد على عدم التوقف.هذه الطريقة تساعد كثيراً في عملية تشغيل الدّماغ ما يبعد عنكم شعور التوتر ويُرهق الرّأس ليستعيد شعور النعاس وينام نوماً عميقاً من جديد.

حيلة القراءة على ضوء خفيف

هل تعلمون أن القراءة على ضوء خفيف يتعب العيون التي تعطي أمراً للرأس بالشعور بالنعاس والخلود الى النوم؟! يمكنكم تجربة هذه الحيلة التي تساعد الدّماغ على التخلص من التوتر لتملأه بمعلومات جديدة تتعبه ليصبح بحاجة ماسة الى نوم شديد.

حيلة التنفس في الهواء لـ7 مرات متتالية

في حال شعرتم بديق في التنفس وبقلق شديد، يمكنك الإستعانة بتمارين التّنفس الهادئة، التي تتطلب منكم أن تقفوا الى جانب النافذة، والبدء بإدخال الهواء تدريجياً وبهدوء الى جسمكم مع ضرورة تعبة منطقة البطن والروايا بالهواء. كرروا هذه العملية لـ 7 مرات متتالية على الأقل واخلدوا من جديد الى النوم.