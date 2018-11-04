بالصور.. انطلاق تويوتا لاند كروزر 2019 بتقنيات جديدة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

بدأت تويوتا بتوفير طراز لاند كروزر 2019 الجديد، والذي يأتي مع الكثير من التحديثات التقنية، دون أي تغيير على المحرك أو مظهر الخارجية والداخلية.

تأتي الـSUV الأيقونية مع مقصورة رحبة تسع 8 أشخاص، نظام دفع رباعي قوي، نظام تعليق تويوتا الهيدروليكي، مع محرك V8 سعة 5.7 لتر بقوة 381 حصان و544 نيوتن.متر من عزم الدوران عند 3,600 لفة/دقيقة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي ذو 8 سرعات وقدرة قطر مثيرة للإعجاب قادرة على سحب 3,674 كجم.

تتوفر كافة معدات القطر بشكل قياسي، بما يتضمن مبرد لزيت المحرك، نظام تحكم في مكابح المقطورة الخلفية مع اسلاك سحب ونظام تحكم في انحراف المقطورة عن الطريق.

أما عن نظام الدفع الرباعي فيأتي مع معامل إغلاق محدود في الوسط لتوزيع عزم الدوران بنسبة 40 إلى 60 بين العجلات الأمامية والخلفية خلال ظروف القيادة الطبيعية، ولكن في حالة الشعور بقلة ثبات السيارة، يتم توجيه مزيد من العزم للعجلات ذات التحكم الأكبر، إضافة لنظام التحكم في الاحتكاك الذي يعمل على الدمج بين دواسات التسارع والمكابح للتحكم في سرعة لف العجلات.

تحمل لاند كروزر أيضاً صندوق تروس بمدى منخفض، يتم التحكم فيه عبر نظام نمط القيادة لمختلف التضاريس، إضافة لوجود نظام مثبت سرعة خاص بالطرق الوعرة أثناء القيادة على الطرق المنحدرة.

تتوفر السيارة بفئة واحدة كاملة الخصائص مع وجود خيار وحيد لإضافة نظام ترفيه DVD خلفي، بينما تتضمن المزايا القياسية كل من تنجيد المقصورة بالجلد المثقوب، المقاعد الأمامية ذات أنظمة التهوية والتدفئة، عجلة القيادة المدفأة، الدخول بدون مفتاح، فتحة السقف، نظام تحكم في درجة الحرارة لأربعة مناطق عبر 28 منفذ هواء داخلي، نظام صوتي JBL الفاخر، شحن لاسلكي للهواتف الذكية والمزيد.

هذا وتتوفر لاند كروزر 2019 أيضاً مع حزمة كاملة من أنظمة السلامة بشكل قياسي تحت اسم تويوتا Safety Sense، بم يتضمن أنظمة تنبيه ما قبل الاصطدام مع استشعار المشاة، تنبيه مغادرة المسار، مثبت سرعة ديناميكية عبر الرادار، بالإضافة إلى عدة تقنيات أخرى حديثة.