53 % من إجمالي المزارع مستثناة من قرار وقف زراعة الأعلاف الخضراء

محمد السعران(صدى):

كشفت وزارة البیئة والمیاه والزراعة أن قرار وقف زراعة الأعلاف الخضراء الذي بدأ تنفیذه اعتبارًا من أمس السبت، يستثني 12392 مزرعة وهو ما يعادل نسبة 53 %من إجمالي المزارع.

وعن ذلك، قال المھندس محمد العبد اللطیف، مدير مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في الوزارة، في بيان أصدره أن قرار الإيقاف يشمل 10972 مزرعة من بین 23364 مزرعة مسجلة حتى الآن؛ وذلك وفقًا لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.

وأوضح ” العبد اللطیف ” أن المزارع المستثناة ستستمر في زراعة الأعلاف الخضراء وفقاً للضوابط الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على رصد وضبط مخالفات، حيث سيتم تنفیذ القرار آلیًا عبر الصور الفضائیة.