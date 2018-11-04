جهز أبنائك لـ ” وظائف خالية في 2040 “

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

على عكس المتوقع نفي تقرير لمؤسسة استشراف المستقبل سيطرة الروبوتات على الوظائف بالتزامن مع التطور التكنولوجي في عام 2040 وأكد ظهور وظائف تكنولوجية جديدة يمكن أن تعد أبنائك لها من الآن .

ومن هذه الوظائف صيانة الروبوتات وبرمجتها، ووظائف المتخصصين في علوم البيانات ومحلليها وغيرهم ، وأيضاً طواقم العمل الخاصة بقيادة الطائرات بدون طيار، ومهندسيها ومبرمجيها وغيرهم.

وأكد التقرير أنه مع تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي تزداد الحاجة إلى وظائف مدربين وموسيقيين وفنانين ومحاسبين وخبراء في الأمن الإلكتروني .

كما تطرح المركبات ذاتية القيادة في هذه الفترة وظائف مركز القيادة، ومهندسي الطرق الذكية وغيرها

بالإضافة إلى وظائف المشرعين المعنيين بقواعد البيانات ” تكنولوجيا ” بلوكتشين” ، ووظائف الطباعة ثلاثية الأبعاد و العملات الرقمية ، و أنظمة الاستشعار و إنترنت الأشياء.

وذكر التقرير أهمية وظائف قطاع الفضاء ، التعدين الفضائي وتوليد الطاقة بالاندماج النووي ، والطب الجينومي ” الخاص بالجينات ” ،وأنظمة التنقل الذكي عبر الأنابيب ” هايبرلوب ” وهو أشبه بمترو الأنفاق .