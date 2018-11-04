غواص إندونيسي يلحق بضحايا الطائرة المنكوبة خلال عمليات البحث عنهم

جاكرتا(صدى):

أعلنت السلطات الاندونيسية وفاة أحد الغواصين المكلفين بالبحث عن وضحايا الطائرة المنكوبة التي سقطت الاسبوع الماضي ولم ينج أيا من ركابها البالغ عددهم ١٨٩ شخصا.

واوضحت وكالة البحث والانقاذ الاندونيسية المسؤولة عن عمليات البحث في قاع البحر الضحل، ان وفاة الغواص سياتشرول انتو البالغ ٤٨ عاما جاءت مفاجئة الا ان اسرته رفضت تشريح الجثة وطالبت بسرعة دفنه وهو ما تم بعدما توفي يوم الجمعة الماضي.

وكان غواصو الانقاذ قد عثروا على الصندوق الاسود الاول للطائرة بينما ما يزال البحث جاريا عن الصندوق الثاني للطائرة التي لم يعرف سبب سقوطها حتى الان