سبب انخفاض أرباح الخدمات الأرضية بنسبة 42% في الربع الثالث

عادل الحربي (صدى):

شهدت الفترة الأخيرة انخفاض أرباح الشركة السعودية للخدمات الأرضية بنسبة 42.093 في المائة إلى 92.677 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 2018 مقارنة بأرباح 160.047 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي الربح للفترة المنتهية في 2018-09-30 نحو 312.056 مليون ريال مقابل 437.446 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 28.664 في المائة. وبلغت ربحية السهم نحو 1.66 ريال مقابل 2.33 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت الشركة أن سبب الانخفاض في صافي الأرباح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بمبلغ 67.4 مليون ريال مقارنة بنفس الربع من العام السابق بالرغم من الزيادة الطفيفة في الايرادات بمقدار 3.4 مليون الي الزيادة في المصاريف التشغيلية بمقدار 64.7 مليون ريال والمتمثلة بشكل أساسي في بدل غلاء المعيشة للموظفين توافقا مع الامر الملكي والزيادة في رسوم مكتب العمل بالاضافة الى الزيادة في اسعار المحروقات والكهرباء .

زادت المصاريف الادارية والعمومية بمقدار 12.3 مليون ريال بسبب زيادة المخصصات ومصاريف الاستشارات علاوة على ذلك انخفضت مصاريف الزكاة بمقدار 5 مليون ريال وارتفعت الايرادات الاخرى بمبلغ 1 مليون ريال، كما يعود سبب الانخفاض في صافي الأرباح للفترة الحاليه مقارنه بنفس الفتره من العام السابق بمقدار 125.4 مليون ريال إلى انخفاض الإيرادات بمبلغ 17.9 مليون ريال بالإضافة إلى زيادة المصاريف التشغيلية 142.3 مليون ريال والمتمثلة بشكل أساسي في مصروف بدل غلاء المعيشة للموظفين توافقا مع الأمر الملكي بالإضافة إلى زيادة مصاريف رسوم مكتب العمل وارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء. المصاريف الإدارية والعمومية بمقدار بمبلغ 36.1 مليون ريال نظرا لانخفاض المخصصات مقارنه بنفس الفترة من العام السابق.

وانخفضت مصاريف الزكاة بمقدار 6 مليون ريال كما انخفض دخل الشركة من الشركة الزميلة بمقدار 7.6 مليون ريال.