استبعاد 80 موظفا في وقائع فساد مراقبي المساجد بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

كشفت وزارة الشؤون الاسلامية عن بعض وقائع الفساد والمحسوبية في التعيينات الاخيرة بمساجد الباحة، وقررت استبعاد ٨٠ من مراقبي المساجد لسوء الأداء الوظيفي.

وأوضح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالباحة، الدكتور مطلق بن بجاد آل سعد، في تصريحات نقلتها صحيفة المدينة أن هناك كثير ممن تم عزلهم من مراقبي المحسوبية تم تعيينهم رغم أن لهم مناصب أخرى، مشيرا إلى أن مهنة مراقبة المساجد تحتاج للتفرغ خاصة أن المراقب ملزم بمراقبة نحو ٤٠ مسجدا في الشهر الواحد.

وبين أن هناك خطة اسم العجز بعد استبعاد المراقبين الثمانين، تشمل التوفيق بين الرقابة الالكترونية، والاستعانة بجهود بعض المراقبين الحاليين لتغطية مناطق إضافية، إلى جانب الخط المباشر مع الوزارة.