” جرير ” تكشف عن السبب وراء ارتفاع أرباحها بنسبة 16.8% في الربع الثالث

عادل الحربي (صدى):

كشفت شركة جرير للتسويق عن ارتفاع أرباحها بنسبة 16.835 في المائة إلى 288 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 2018 مقارنة بأرباح 246.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي الربح للفترة المنتهية في 2018-09-30 نحو 669.7 مليون ريال مقابل 615.7 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 8.77 في المائة. وبلغت ربحية السهم نحو 5.58 ريال مقابل 5.13 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت شركة جرير أن السبب وراء الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع مبيعات معظم الأقسام وخاصة قسم الالكترونيات مدعوما بمبيعات الهواتف الذكية، وقد ساهم جزئيا زيادة عدد المعارض من 49 الى 53 معرضا في زيادة مبيعات التجزئة، ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:

– ارتفاع مبيعات بعض أقسام قطاع التجزئة خاصة مبيعات قسم الالكترونيات مدعوماً بمبيعات الهواتف الذكية ومبيعات قسم ألعاب الفيديو. وقد ساهم جزئيا زيادة عدد المعارض من 49 الى 53 معرضا في زيادة مبيعات التجزئة.

– التحسن النسبي لهوامش الربحية لبعض الأقسام والتي ترجع إلى التحسين المستمر لإدارة المنتجات، إضافة إلى انخفاض مصروفات البيع والتسويق.