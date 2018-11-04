بالصور.. الكشف عن ” رولزرويس رايث ” نسخة مانسوري المعدلة الأكثر فخامة وقوة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تُعد رولزرويس رايث مزدوجة الأبواب هي الكوبيه الأكثر فخامة وراحة وهيبة في العالم، ولكن لأولئك الراغبون في جعل الطراز يبدو أكثر تميزاً، يمكنهم الحصول على نسخة Series II المعدلة من شركة مانسوري.

تتضمن النسخة طلاء مزدوج اللون مع مصد أمامي سفلي مخصص ذو مصابيح LED مدمجة، فواصل جانبية، جناح خلفي ومصد خلفي سفلي جديد.

تم التقاط صور هذه السيارة المميزة في موناكو عبر أحد هواة رصد السيارات المعدلة، وهي تظهر مدى جاذبية مظهرها الجديد، وعلى الرغم من ألوان طلاء الخارجية المزدوجة قد لا تروق للجميع، إلا أنها تزيد من حصريتها بكل تأكيد.

هذا وقد قامت مانسوري بالعمل على زيادة قوة طراز رايث أيضاً من 623 حصان وعزم دوران 800 نيوتن.متر إلى 730 حصان و1,000 نيوتن.متر، وهو ما يؤدي إلى إمكانية التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.4 ثانية، قبل بلوغ سرعة 300 كم/س القصوى.