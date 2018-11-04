” الأرصاد ” تحذر من هطول أمطار رعدية على مدينتين

عادل الحربي(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد أهالي منطقة الباحة تشمل ” الباحة، بلجرشي، قلوة، المخواة، المندق ” ، من إستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة؛ وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة ستبدأ اليوم الأحد الموافق 4/11/2018 الساعة 12.00 للساعة 23.00 من نفس اليوم.

كما أصدرت ” الأرصاد ” تنبيهًا لأهالي منطقة الرياض ” الرياض، الدوادمي، المجمعة، شقراء، الزلفي ” والأجزاء المجاورة لها، من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ وقد تؤدي لجريان اليسول.

وأشارت الأرصاد إلى أن هذه الحالة تبدء اليوم الأحد الموافق 4/11/2018 من الساعة 10.00 للساعة 23.55 من نفس اليوم.