حارب ” فقر الدم ” بتناول هذه الأطعمة
يُعد التعب الشديد والإرهاق من أكثر علامات نقص الحديد شيوعًا، فهى تعني أن جسم الإنسان يُعاني من مشكلة في حمل الأكسجين إلى خلايا الجسم ؛ وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على مستويات الطاقة لدى الإنسان.
وفي هذا السياق، يجب التركيز على ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالحديد؛ والتي تحارب فقر الدم مثل ” الحبوب واللحوم الحمراء والخضروات الورقية ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57661 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممتاز ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57661 ] نشر منذ 2 ساعتين
ممتاز ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5067 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 502 ] نشر منذ 30 دقيقة
طيب ما ذكرتوا ولاشي من الخضروات والحبوب اللي تحارب فقر الدم..
اكتفيتوا ب ايرون حديد..مكتوب ع الصورة ..
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4511 ] نشر منذ 13 دقيقة
ههههههههه اخوي لهو اي خضروات ورقيه خضراء بقدونس جرجير سبانخ للآخر تزيد نسبه الحديد بس الحبوب اللي فيها فلقتين زي الفاصولياء واللي يشبها ابتعد عنها اما الفلقه الواحدة عادي واللحوم الحمراء لحم الغنم والبقر
وبس والله الحافظ