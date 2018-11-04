حارب ” فقر الدم ” بتناول هذه الأطعمة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يُعد التعب الشديد والإرهاق من أكثر علامات نقص الحديد شيوعًا، فهى تعني أن جسم الإنسان يُعاني من مشكلة في حمل الأكسجين إلى خلايا الجسم ؛ وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على مستويات الطاقة لدى الإنسان.

وفي هذا السياق، يجب التركيز على ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالحديد؛ والتي تحارب فقر الدم مثل ” الحبوب واللحوم الحمراء والخضروات الورقية ” .