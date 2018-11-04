إلغاء التعاقد الإلكتروني على العمالة المنزلية خلال شهر

علي القحطاني (صدى):

حذر برنامج ” مساند ” الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية من الحسابات الوهمية الدعائية التي تسوق لاستخراج التأشيرات، وأكد أن القنوات الرسمية التي تقدم خدمة إصدار التأشيرات الإلكترونية حالياً هي إدارات استقدام الأفراد، بوابة مساند الإلكترونية أو مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية.

وأكد البرنامج إلغاء التعاقد الإلكتروني آلياً خلال شهر من تاريخ التعاقد في حال عدم الموافقة أو الرفض كما يمكن إلغاؤه قبل المدة المحددة وتقديم طلب جديد.

ولفت ” مساند ” إلى أنه بعد إلغاء الطلب وتقديم طلب جديد يجب إعادة دفع رسوم التأشيرة من جديد بقيمة 2000 ريال، وإعادة دفع تكلفة الخدمة الإلكترونية “157,5” ،ولاسترداد الرسوم الملغاة يجب التواصل مع الرقم 199099.

وأبان البرنامج إلى أن خدمة إشعار الزائر اليمني حالياً تحت التطوير، ويمكن الإطلاع على مكاتب وشركات الاستقدام وتكلفة الاستقدام المعتمدة من خلال بوابة مساند.