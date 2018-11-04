لين العليان موهبة مغمورة في مهرجان العطور بالرياض

فيصل العنزي(صدى):

الطفلة لين العليان موهبة مغمورة تتفوق على مثيلاتها ، أهدت اعلاميا عطرا فاخر لمجرد اشادته بها .

كان هذا من عمل يديها أهدت الطفلة لين العليان الإعلامي الأستاذ: محمد الجش هدية من العطور في أول أيام مهرجان العطور والبخور في فندق الرتيز بالرياض.

ولم تجد الطفلة اي اهتمام من وسائل الاعلام او الاهتمام بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي رغم موهبتها .

وكان الأستاذ: محمد الجش قد حضر هذه المهرجان ولفت انتباهه البوث المخصص لها من قبل إدارة المهرجان فسلط الضوء عليها وعلى موهبتها وكانت رده فعلها ان تقوم بتقديم هديه له تعبيراً منها عن سعادتها باهتمامه بها وإظهاره لموهبتها

وطالب الإعلامي الجش من زملاءه الإعلاميين وخاصه نشطاء السوشيال ميديا الاهتمام بأصحاب هذه المواهب وتسليط الضوء عليهم وعلى أعمالهم لتنميتها لعلهم يكونون مواطنين صالحين ونافعين لوطنهم ودينهم