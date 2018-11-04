تفاصيل إنقاذ 3 شبان لعائلة من سيول جدم في الليث

نايف السالم(صدى):

قام ثلاثة شبان بإنقاذ مسن وعائلة مكونة من 8 أشخاص، بعدما جرفت السيول مركبة الأسرة ” ميكروباص ” في أحد الأودية بمركز جدم التابع لمحافظة الليث.

وتفصيلا، تصادف مرور الشبان الثلاثة في قرية جدم، بمركبة المواطن وهي تعبر الطريق الذي يقطعه السيل، وعلى الفور تم توفير مزلقان لمرور السيارات، إلا أن السائق لم يسيطر على قيادة المركبة ليختل توازنها عند عبور المزلقان ويدفعها السيل في الوادي، فلم نتحمل المشهد، مما دفع الشبان الثلاثة بربط بعضنا البعض بالحبال حتى الوصول إلى المركبة، وإخراج العائلة والبالغ عددهم ثمانية أشخاص من أطفال ونساء والسائق المسن وإخراج العائلة والبالغ عددهم ثمانية أشخاص من أطفال ونساء والسائق المسن إلى الضفة المجاورة قبل أن يبتلع السيل المركبة.

وقام الشبان الثلاثة بتوصيل العائلة إلى أحد المنازل في القرية وتقديم المساعدة لهم حتى وصول أقاربهم.

وكانت قرية جدم شهدت أمطارا غزيرة تسببت في توقف الحركة على الطرقات بسبب السيول التي شهدتها الأودية وسط نداءات العديد من المعلمين والمعلمات في قرى ومراكز جدم وبني يزيد وربوع العين وحقال وقفيلان بإيقاف الدراسة في هذه المناطق.

إقرأ أيضا: