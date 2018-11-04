تفاصيل إنقاذ 3 شبان لعائلة من سيول جدم في الليث
قام ثلاثة شبان بإنقاذ مسن وعائلة مكونة من 8 أشخاص، بعدما جرفت السيول مركبة الأسرة ” ميكروباص ” في أحد الأودية بمركز جدم التابع لمحافظة الليث.
وتفصيلا، تصادف مرور الشبان الثلاثة في قرية جدم، بمركبة المواطن وهي تعبر الطريق الذي يقطعه السيل، وعلى الفور تم توفير مزلقان لمرور السيارات، إلا أن السائق لم يسيطر على قيادة المركبة ليختل توازنها عند عبور المزلقان ويدفعها السيل في الوادي، فلم نتحمل المشهد، مما دفع الشبان الثلاثة بربط بعضنا البعض بالحبال حتى الوصول إلى المركبة، وإخراج العائلة والبالغ عددهم ثمانية أشخاص من أطفال ونساء والسائق المسن وإخراج العائلة والبالغ عددهم ثمانية أشخاص من أطفال ونساء والسائق المسن إلى الضفة المجاورة قبل أن يبتلع السيل المركبة.
وقام الشبان الثلاثة بتوصيل العائلة إلى أحد المنازل في القرية وتقديم المساعدة لهم حتى وصول أقاربهم.
وكانت قرية جدم شهدت أمطارا غزيرة تسببت في توقف الحركة على الطرقات بسبب السيول التي شهدتها الأودية وسط نداءات العديد من المعلمين والمعلمات في قرى ومراكز جدم وبني يزيد وربوع العين وحقال وقفيلان بإيقاف الدراسة في هذه المناطق.
إقرأ أيضا:
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57661 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاهم الله خير ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 5067 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجزاهم خير-المشكله الواحد يشوف السيل ويتجه له وخاصه لو كان برفقته عوائل -من المفترض يكون شديد الحذر-
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 502 ] نشر منذ 15 دقيقة
خط الساحل خطير يجب الانتباه..
لأنها تجي سيول منقولة من الجبال ..حتى لو لم تشاهد المطر ..لبعد المسافة ..والغريب ان اكثر الناس مايهتمون يالامور هذي ..
والله مرة قبل المغرب جاء ناس رحلة وتمشية وعندنا وادي كبير وجارية مياه على مدار العام..
العايلة ذولا جو وفرشوا وسط الوادي والماء يجري منا ومنا وهم بتبة وسط الماء ..والمطر ينزل على فروع الوادي راسه .قلنا لواحد من الشباب روح قلهم يطلعوا جنب الوادي ويبعدوا شوي ..راح كلمهم قالوا لا .. هههههههههههه..
اخيرا رحنا لهم كلنا ياناس اطلعوا السيل بيجي لامحالة ..وماهم مصدقين اخيرا اقتنعوا..وابتعدوا عن الوادي وفرشوا ..فرشهم …
والله وفي اقل من نص ساعة الا والسيل الجارف ينزل من امامهم ..وانذهلوا من كبر السيل ..
المهم انهم جلسوا حتى ٨ الليل وكلموا واحد من الشباب يدلهم او يوصلهم على الخط الرسمي..وفعل ماقصر.