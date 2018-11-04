حافظي على خصوبتك بعد الـ 30 بهذه النصائح

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

قال الدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم ، إنه نظرا لتأخر سن الزواج في مصر لبعد الـ30 فعلى كل امرأة اتباع عدد من النصائح التي تحافظ على خصوبتها لأطول فترة ممكنة.

وقدم الدكتور عمرو حسن عدة نصائح للمحافظة على خصوبة المرأة التي لم تتزوج حتى الـ30 أو الـ35، حيث أكد أن كل امرأة بإمكانها اتباع نظام صحي سليم يساعدها على الاحتفاظ بخصوبتها.

وأشار حسن إلى الدور الرئيسي الذي يلعبه الغذاء الصحي المفيد وممارسة الرياضة في هذا الأمر، منوها عن أنه كلما أدركت المرأة ذلك مبكرا ساعدها على الاحتفاظ بخصوبتها لسنوات أكثر، مشددا على أهمية الحفاظ على الوزن المثالي وتجنب الوزن الزائد.

ونصح أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم ، بضرورة ابتعاد النساء عن السجائر وتعاطي المخدرات والخمور، لافتا إلى أهمية المتابعة مع الأطباء المختصين، والاطلاع على شجرة العائلة الخاصة بكل امرأة وإخبار طبيب النساء الخاص بتفاصيلها للوصول إلى أفضل النتائج.

كما تنصح بالإنجاب قبل سن الـ 40 إذا كان الأمر متاحا وعدم تأخير الإنجاب بعد هذا السن موضحا أن فرص الإنجاب تتراجع بعد هذا العمر وتبدأ البويضة في العجز عن القيام بدورها، الأمر الذي ينتج عنه احتمالية الإجهاض أو ارتفاع نسب حدوث تشوه للأجنة.