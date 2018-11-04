دبلوم أسري لإعداد مستشارين في مجال الأسرة والطفل بالشرقية

محمد السعران(صدى):

أطلق فرع جمعية البر بالمنطقة الشرقية مركز التنمية الأسرية مؤخرا دبلوم الإرشاد الأسري التابع للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان: إن الجمعية تهتم بتفعيل الشراكات المجتمعية بما يخدم المجتمع ويحقق تنميته حيث تأتي بناء الشراكات كهدف خامس من أهداف الخطة الإستراتيجية للجمعية مضيفا إن الدبلوم انطلق بالشراكة مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة «صاحبة البرنامج والاعتماد» ونظمها فرع الجمعية مركز التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية في حين يأتي «بيت الخبر» مشرفا على الدبلوم.

وأوضح العفيصان أن الدبلوم يشارك به نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس ويهدف لتطوير مهارات الدارسين في مجال التنمية الأسرية والإرشاد الأسري بما يتفق مع أهداف وخدمات مركز التنمية الأسرية مضيفا إن الأسرة هي أساس بناء المجتمع وتنميته فيما قال أحمد الدريويش مدير مركز التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية أن عدد الدارسين بالدبلوم بلغ أكثر من 60 طالبا وطالبة يدرسون على مدار ثلاثة أيام أسبوعيا لمدة 4 ساعات مساء على مدار فصلين دراسيين وأكد الدريويش أن الدبلوم الأسري يستهدف تأهيل الدارسين الحاصلين على الدرجة الجامعية من خريجي أقسام الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع وعلم النفس والراغبين في الإرشاد الأسري في الكليات المختلفة أو العاملين في وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق تزويدهم بخلفية أكاديمية مناسبة تمكنهم من العمل كأخصائيين في الإرشاد الأسري موضحا شروط الالتحاق بالبرنامج وهي الحصول على شهادة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع وعلم النفس أو التخصصات الشرعية ذات العلاقة المباشرة واجتياز المقابلة الشخصية وأشار الدريويش إلى أن مركز التنمية الأسرية يهتم بالتأهيل والتدريب في مجال التنمية الأسرية حيث أطلق المركز مؤخرا أيضا دورة تدريب المدربين الأسريين بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قدمها نخبة من الممارسين الأسريين والتربويين والمهتمين بالمجال الأسري وتناولت صناعة البرامج الأسرية ومهارات الإلقاء اللفظية والجسدية ونظريات التعليم والتدريب وتصميم الحقائب التدريبية في مجال التنمية الأسريه. أطلق فرع جمعية البر بالمنطقة الشرقية مركز التنمية الأسرية مؤخرا دبلوم الإرشاد الأسري التابع للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان: إن الجمعية تهتم بتفعيل الشراكات المجتمعية بما يخدم المجتمع ويحقق تنميته حيث تأتي بناء الشراكات كهدف خامس من أهداف الخطة الإستراتيجية للجمعية مضيفا إن الدبلوم انطلق بالشراكة مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة «صاحبة البرنامج والاعتماد» ونظمها فرع الجمعية مركز التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية في حين يأتي «بيت الخبر» مشرفا على الدبلوم.

وأوضح العفيصان أن الدبلوم يشارك به نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس ويهدف لتطوير مهارات الدارسين في مجال التنمية الأسرية والإرشاد الأسري بما يتفق مع أهداف وخدمات مركز التنمية الأسرية مضيفا إن الأسرة هي أساس بناء المجتمع وتنميته فيما قال أحمد الدريويش مدير مركز التنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية أن عدد الدارسين بالدبلوم بلغ أكثر من 60 طالبا وطالبة يدرسون على مدار ثلاثة أيام أسبوعيا لمدة 4 ساعات مساء على مدار فصلين دراسيين وأكد الدريويش أن الدبلوم الأسري يستهدف تأهيل الدارسين الحاصلين على الدرجة الجامعية من خريجي أقسام الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع وعلم النفس والراغبين في الإرشاد الأسري في الكليات المختلفة أو العاملين في وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق تزويدهم بخلفية أكاديمية مناسبة تمكنهم من العمل كأخصائيين في الإرشاد الأسري موضحا شروط الالتحاق بالبرنامج وهي الحصول على شهادة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية أو علم الاجتماع وعلم النفس أو التخصصات الشرعية ذات العلاقة المباشرة واجتياز المقابلة الشخصية وأشار الدريويش إلى أن مركز التنمية الأسرية يهتم بالتأهيل والتدريب في مجال التنمية الأسرية حيث أطلق المركز مؤخرا أيضا دورة تدريب المدربين الأسريين بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قدمها نخبة من الممارسين الأسريين والتربويين والمهتمين بالمجال الأسري وتناولت صناعة البرامج الأسرية ومهارات الإلقاء اللفظية والجسدية ونظريات التعليم والتدريب وتصميم الحقائب التدريبية في مجال التنمية الأسريه.