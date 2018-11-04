الطريقة الصحيحة للحصول على التعويض المناسب من التأمين لإصلاح سيارتك

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

من الوارد لأي قائد سيارة أن يتعرض لا قدر الله لحادث سير، والبعض لا يدري كيفية التصرف في هذه المواقف المزعجة، ولا كيفية حفظ حقه وأخذها من التأمين، لذا نقدم لكم الطريقة الصحيحة للتفاوض مع الشركات لحفظ حقوق مالك السيارة.

توثيق الحادث

عند وقوع الحادث يجب جمع جميع التقارير المتعلقة بالحادث، مثل تقارير الشرطة وقت الحادثة، تصوير السيارة بعد الحادثة، تصوير الأضرار التي لحقت بالسيارة، لتقديمها لشركة التأمين.

تحديد المبلغ المالي

تحديد مقدار الضرر الذي حدث للسيارة، وإبلاغ شركة التأمين المبلغ المالي المطلوب للإصلاح، والذي يتناسب مع حجم الضرر الناتج من الحادثة.

تكلفة الإصلاح

تقدر شركة التأمين من جهتها المبلغ المستحق للإضرار الواقعة على السيارة وقيمة إصلاحها، وتقدم للعميل عرض للتسوية، في حال ما كان المبلغ قريب من تكلفة الإصلاح الفعلية، وكمثال ” إذا كانت تكلفة الإصلاح 15 ألف ريال وعرضت الشركة 14 ألف”، فعلى العميل الموافقة على الفور عليه، حتى لا يتم تضييع الوقت والجهد في المفاوضات.

خطة المفاوضات

عندما تقدم شركة التأمين عرض التسوية وتحديد المبلغ المالي للإصلاح، وفي بعض الأحيان يكون المبلغ لا يناسب حجم الضرر الواقع على السيارة، يتم وقتها الدخول في مرحلة المفاوضات، حتى يتم التوصل لرقم مالي يرضي الطرفين.

موعد الحصول على التسوية

مع نهاية التفاوض والوصول إلى اتفاق نهائي بشأن التسوية المالية، يجب الاتفاق على الوقت الذي يتم فيه الحصول على وثائق التسوية من الشركة.