دعا أصدقاءه لتناول العشاء بمنزله فطلبت زوجته الطلاق

أنقرة(صدى):

تفاجأ زوج تركي بطلب زوجته للطلاق بسبب دعوته لاصدقاءه لتناول العشاء في منزلهما.

وحصلت المرأة على حكم الطلاق، بعدما أيد القاضي حجتها، المتمثلة في شكواها من إصرار زوجها على دعوة أصدقاءه لتناول العشاء في منزلهما أكثر من مرة.

وقال القاضي في معرض حكمه، موجها كلامه للزوج: ” منزلك ليس مطعما، وزوجتك لا تعمل طباخة لديك ” .

وأعلنت المحكمة أن الرجل دعا أصدقاءه رغم عدم موافقة زوجته، مشيرة إلى أن دعوة ضيوف رجال إلى المنزل، حتى لو لمرة واحدة، دون موافقة الزوجة أمر يستوجب حدوث الطلاق.