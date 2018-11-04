دعا أصدقاءه لتناول العشاء بمنزله فطلبت زوجته الطلاق
تفاجأ زوج تركي بطلب زوجته للطلاق بسبب دعوته لاصدقاءه لتناول العشاء في منزلهما.
وحصلت المرأة على حكم الطلاق، بعدما أيد القاضي حجتها، المتمثلة في شكواها من إصرار زوجها على دعوة أصدقاءه لتناول العشاء في منزلهما أكثر من مرة.
وقال القاضي في معرض حكمه، موجها كلامه للزوج: ” منزلك ليس مطعما، وزوجتك لا تعمل طباخة لديك ” .
وأعلنت المحكمة أن الرجل دعا أصدقاءه رغم عدم موافقة زوجته، مشيرة إلى أن دعوة ضيوف رجال إلى المنزل، حتى لو لمرة واحدة، دون موافقة الزوجة أمر يستوجب حدوث الطلاق.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57652 ] نشر منذ 44 دقيقة
لا عب عليها الشيطان هي والقاضي الذي امر بتطليقها من الاجودي ,,
ريشة عز في جناح الذل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 40 دقيقة
قاضي من جنبها منزلك ليس مطعما وزوجتك ليست طباخة لديك ههههههههههه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4777 ] نشر منذ 8 دقائق
فخْرُ الرِّجالِ سلاسلٌ وَقيُودُ
وكذا النساءُ بخانقٌ وعقودُ
وإذا غبارالخيل مدرواقة
سُكْري بهِ لا ما جنى العُنْقودُ
يا دهرُ لا تبق عليَّ فقد دنا
ما كنتُ أطلبُ قبلَ ذا وأريد
فالقتْلُ لي من بعد عبْلة َ راحَة ٌ
والعَيشُ بعد فِراقها منكُودُ
يا عبْلَ! قدْ دنتِ المَنيّة ُ فاندُبي
إن كان جفنك بالدموع يجود
يا عبلَ! إنْ تَبكي عليَّ فقد بكى
صَرْفُ الزَّمانِ عليَّ وهُوَ حَسُودُ
يا عبلَ! إنْ سَفكوا دمي فَفَعائلي
في كل يومٍ ذكرهنّ جديد
لهفى عليك اذا بقيتى سبية
تَدْعينَ عنْترَ وهوَ عنكِ بعيدُ
ولقد لقيتُ الفُرْسَ يا ابْنَة َ مالكِ
وجيوشها قد ضاق عنها البيد
وتموجُ موجَ البحرِ إلّا أنَّها
لاقتْ أسوداً فوقهنَّ حديد
جاروا فَحَكَّمْنا الصَّوارمَ بيْننا
فقَضتْ وأَطرافُ الرّماحِ شُهُود
يا عبلَ! كم منْ جَحْفلٍ فرَّقْتُهُ
والجوُّ أسودُ والجبالُ تميدُ
فسطا عليَّ الدَّهرُ سطوة َ غادرٍ
والدَّهرُ يَبخُلُ تارة ويجُودُ
بعض الازواج اله يهديه
يظن زوجة عندهـ شغاله
لا يا حبيبي هي ليست خدامه منزليه هي زوجة
لك انت تخدمك وبالإحسان بالمودهـ والمعروف
وانت زوجها ليس لك الحق عليها بالقوة
فكيف كل يوم تحضر لها زبانيتك
ليه هي عن طريق مكتب الاستقدام
حضرتك تم استقدامها ؟؟
ام من بيت معزز مكرم لها قيمة واحترام
وعشرة وتقدير وشهامة
وليس ان تستعبدها وتذلها تهينها
متى استعبدتم الناس
وقد ولدتهم اماتهم أحرار ؟