بالصور.. ” الكهرباء ” تطلق خدمة جديدة لتسجيل الفاتورة باسم المستفيد مباشرة

سعيد العجل(صدى):

تعتزم الشركة السعودية للكهرباء، إصدار فواتير الخدمة الكهربائية باسم المستفيد النهائي من الخدمة، اعتبارا من يناير المقبل، بعد أن قررت اعتبارا من اليوم الأحد البدء في تنفيذ مشروع عملاق لتحديث بيانات المستفيدين، الذي سيحدد بناء عليه، المستفيد الفعلي من الخدمة الكهربائية وتحديد مسؤوليته المالية المترتبة على استهلاك الكهرباء.

وأعلنت الشركة عن إطلاق خدمة جديدة، تحمل اسم ” حسابي ” ، تتيح للمستفيد نقل الفاتورة التي تصله بشكل دوري كل شهر إلى اسمه عبر تحديث البيانات آليا على ثلاثة مراحل، بحيث تقتصر المرحلة الأولى على التحديث التجريبي اعتبارا من اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري، فيما ستكون المرحلة الثانية، وهي مرحلة التدشين الرسمي (مرحلة اختيارية)، تمتد من مطلع ديسمبر حتى نهاية العام، أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فهي المرحلة الإلزامية وتبدأ من مطلع يناير المقبل على أن يتوقف تدفق خدمة التيار إلى مقر المستفيد في حال عدم تحديث البيانات مع حلول موعد سداد أول فاتورة من صباح اليوم الأول من عام 2019.

وتعطي خدمة ” حسابي ” بعد تفعيلها صاحب الحساب الحق في نقل حسابه معه في حال انتقل من سكن إلى آخر، سواء كان مستأجراً أو مالكاً، كما تتيح له حق تعطيل الحساب أو الإلغاء النهائي عند الرغبة في وقف الخدمة لأي سبب، على أن لا تتعدى فترة بدء تفعيل الحساب أو تعطيله أو الإلغاء النهائي للحساب بعد التحديث، خمسة أيام عمل من تاريخ الطلب.

وأقرت الشركة تعميم خدمة تحديث البيانات لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها، ما يعني أنها تشمل جميع القطاعات التي منها: (القطاع السكني، القطاع الصناعي، القطاع الزراعي، القطاع الصحي، والقطاع التعليمي، كما تشمل المواطنين، أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، المقيمين، والزائرين، فضلا عن أنها تشمل أيضا الشخصيات الاعتبارية، بحيث تتاح خدمة التحديث لمؤسسات الدولة، والمنشآت الأهلية، والجهات شبه الحكومية، وكل من يتعامل مع الشركة السعودية للكهرباء ويستفيد من خدمات التيار الكهربائي في مختلف المناطق).

وأكدت الشركة، أن جميع خطوات تحديث البيانات ستتم آليا، بحيث يتم تفعيل التوقيع الإلكتروني لصاحب الحساب، كما يمكن إتمام عملية التحديث عبر زيارة أحد مكاتب الخدمات التابعة للشركة التي تتوزع على مختلف المناطق من مدن رئيسية ومحافظات وقرى.