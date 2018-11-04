ثلاثينية تطلب الخلع من زوجها: نشر صوري ” عارية ” بمواقع التواصل

القاهرة(صدى):

تجرد زوج مصري من مشاعر الرجولة والنخوة، وأقدم على نشر صورًا لزوجته عاريه بمواقع التواصل الاجتماعي، لتكتشف الأخرى عن طريق الصدفة وجود صورها على الـ ” فيس بوك ” .

وطالبت الزوجة فور معرفتها بالأمر بالطلاق ،الا أن زوجها رفض، فرفعت ضده قضية خلع.

وأوضحت الزوجة أن زواجهما تم بعد علاقة حب، واستمرت لنحو عام ونصف ،وأسفرت عن حمل لم يخرج للنور بعد.

وأعربت عن صدمتها بعثورها على حساب مزيف يحمل صورا وفيديوهات مخلّة لها نشرها زوجها لها عبر ” فيس بوك ” وبعض المواقع الإباحية، مستخدمًا هاتفه المحمول.

وتقول: ” كان لديه هوس التصوير، ويطلب مني خلع الحجاب على البحر ،متحجًا إننا في مدينة ثانية ” ، مضيفة : ” بالفعل بدأت أنزل بشعري ويصورني، هو جوزي مكنتش متخيلة منه أي إساءة ” .