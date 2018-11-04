بالفيديو.. شاب ينقذ حمارًا من الأمطار الغزيرة
وثق مقطع فيديو متداول، لحظة إنقاذ شاب لحمار صغير من الأمطار الغزيرة، والتقلبات الجوية، ممثلا معنى الإنسانية، والرفق بالحيوان.
وتشهد عدة مناطق بالمملكة تقلبات جوية، وأمطار غزيرة، تصحب بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
يذكر أنه تم تعليق الدراسة بعدة مناطق بالمملكة منها الليث، والطائف، ومكة المكرمة، بالتزامن مع التحذيرات والتنبيهات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
*****أسير بغرامك*****[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاه الله خير ,,,,,,,,,, بس ليش التوثيق
زائر[ عدد التعليقات: 1923 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاه الله خير الراحمون يرحمهم الرحمن
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 54 دقيقة
طب يا صدى…
أولت إمبارح زي النهرده محسوبكم بورعي أنقذ بطه 🦆 من الغرق والوليه نبويه صورتني فديوا وأنا أحوشها عن الميه..
أرسلكم المأطع عشان تنشوروه ولا إيه…؟
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1283 ] نشر منذ 49 دقيقة
جزاه الله خير وكثر الله من امثاله.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57652 ] نشر منذ 47 دقيقة
جزاه الله خير ,,