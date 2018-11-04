بالفيديو.. شاب ينقذ حمارًا من الأمطار الغزيرة

عادل الحربي(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة إنقاذ شاب لحمار صغير من الأمطار الغزيرة، والتقلبات الجوية، ممثلا معنى الإنسانية، والرفق بالحيوان.

وتشهد عدة مناطق بالمملكة تقلبات جوية، وأمطار غزيرة، تصحب بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

يذكر أنه تم تعليق الدراسة بعدة مناطق بالمملكة منها الليث، والطائف، ومكة المكرمة، بالتزامن مع التحذيرات والتنبيهات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.