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بالفيديو.. شاب ينقذ حمارًا من الأمطار الغزيرة

بالفيديو.. شاب ينقذ حمارًا من الأمطار الغزيرة
عادل الحربي(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة إنقاذ شاب لحمار صغير من الأمطار الغزيرة، والتقلبات الجوية، ممثلا معنى الإنسانية، والرفق بالحيوان.

وتشهد عدة مناطق بالمملكة تقلبات جوية، وأمطار غزيرة، تصحب بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

يذكر أنه تم تعليق الدراسة بعدة مناطق بالمملكة منها الليث، والطائف، ومكة المكرمة، بالتزامن مع التحذيرات والتنبيهات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1923 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاه الله خير الراحمون يرحمهم الرحمن

[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 54 دقيقة

طب يا صدى…
أولت إمبارح زي النهرده محسوبكم بورعي أنقذ بطه 🦆 من الغرق والوليه نبويه صورتني فديوا وأنا أحوشها عن الميه..
أرسلكم المأطع عشان تنشوروه ولا إيه…؟

[ عدد التعليقات: 1283 ] نشر منذ 49 دقيقة

جزاه الله خير وكثر الله من امثاله.

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