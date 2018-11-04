حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك)، تشمل الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على (القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية)، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية والمنطقة الشمالية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.