سبب انشقاق أحد كبار مشايخ اليمن عن مليشيا الحوثي

فهمي محمد(صدى):

انشق الشيخ عادل حسين الكميم أحد كبار مشايخ اليمن وعضو اللجنه الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام ،عن الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وكشف كميم في تصريحات تلفزيونية أن بديل الرفض الحوثي للسلام هو الحسم العسكري، لافتًا إلى أن الحوثيين ضربوا بمفاوضات السلام في جنيف عرض الحائط.

وأكد أن سبب انشقاقه هو الدمار الذي خلفته الميليشيات خلال فترة سلطتها، مطالبا كل المجتمع اليمني وعلى رأسه المشايخ باتخاذ موقفا في القريب العاجل بالتحرك القوي نحو جماعة الحوثي، وخاصة بعد انكشاف سياستها الرامية إلى الإرهاب في اليمن.

ودعا الشباب اليمني وكل القيادات الشبابية والطلابية، إلى أخذ زمام المبادرة للجهز على تلك الجماعة التي ستؤدي إلى تدمير اليمن حال استمرارها في أعمالها التي تركز على الشباب والطلبة في المقام الأول.

وطالب الكميم الحكومة التابعة للميليشيات بالانسحاب وترك الحوثيين وحدهم، موضحًا أن الميليشيات الانقلابية اعتمدت المراوغة والكذب في التعامل مع أي مبادرة للسلام.

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